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Haus mit Garten kaufen in Föderationskreis Nordwest, Russland

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Selenogradsk
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Rauschen
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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Pribrezhnoye, Russland
Haus 5 zimmer
Pribrezhnoye, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Suchen Sie ein hochwertiges Ferienhaus in einer großartigen Lage?Wir bieten einen einzigarti…
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Eigenschaftstypen in Föderationskreis Nordwest

reihenhäuser

Immobilienangaben in Föderationskreis Nordwest, Russland

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