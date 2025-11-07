Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Pionerski
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Pionerski, Russland

5 immobilienobjekte total found
Haus 3 zimmer in Pionerskij, Russland
Haus 3 zimmer
Pionerskij, Russland
Zimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 2
$295,037
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Haus 3 zimmer
Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Tauhxauc deine Träume!! An der Küste der Ostsee, in der Stadt Pioneer. Neues Haus auf zwei E…
$130,308
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Haus 3 zimmer
Pionerskij gorodskoj okrug, Russland
Zimmer 3
Fläche 126 m²
Etagenzahl 2
TAUHXAUC YOUR CARAMELO!!! An der Ostseeküste in der Stadt Pioneer. Neues Haus auf zwei Ebene…
$158,582
Eine Anfrage stellen
Haus 3 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 3 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 3 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 3
Fläche 57 m²
Etagenzahl 2
Haus zum Verkauf 57 Quadratmeter in der Immobilie auf einem Grundstück von 5,25 Hektar Land …
$92,199
Eine Anfrage stellen
Haus 5 zimmer in Pionerski, Russland
Haus 5 zimmer
Pionerski, Russland
Zimmer 5
Fläche 548 m²
Etagenzahl 3
Luxurious house on the Baltic Sea coast. A unique, inimitable offer that does not require lo…
$871,588
Eine Anfrage stellen
