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Langfristige Miete von Häuser in Nizinskoe selskoe poselenie, Russland

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Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb in Nizinskoe selskoe poselenie, Russland
Modern 3-Bedroom Family House for Long-Term Rent near Peterhof & SPb
Nizinskoe selskoe poselenie, Russland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Erstvermietung: Atemberaubendes 3-Zimmer-Haus mit einer offenen Küche und Wohnbereich.* Größ…
$1,700
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