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Gewerbeimmobilien in Naro-Fominsk, Russland

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21 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 113 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 113 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 113 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$267,459
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Gewerbefläche 100 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 100 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 100 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$237,029
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Gewerbefläche 107 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 107 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 107 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$253,908
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TekceTekce
Gewerbefläche 103 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 103 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 103 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$245,112
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Gewerbefläche 76 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 76 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 76 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$180,684
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Gewerbefläche 78 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 78 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$184,725
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Gewerbefläche 88 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 88 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 88 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$210,164
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Gewerbefläche 108 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 108 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 108 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$255,572
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Gewerbefläche 86 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 86 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 86 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$203,269
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Gewerbefläche 62 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 62 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 62 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$148,351
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Gewerbefläche 79 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 79 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 79 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$188,529
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Gewerbefläche 78 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 78 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 78 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$186,390
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Gewerbefläche 79 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 79 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 79 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$188,529
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Gewerbefläche 102 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 102 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 102 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$242,497
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Gewerbefläche 113 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 113 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 113 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$268,648
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Gewerbefläche 64 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 64 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 64 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$148,566
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Gewerbefläche 76 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 76 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 76 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$175,788
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Gewerbefläche 109 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 109 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 109 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$258,425
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Gewerbefläche 84 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 84 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 84 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$198,514
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Gewerbefläche 67 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 67 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 67 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$160,238
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Gewerbefläche 96 m² in Naro-Fominsk, Russland
Gewerbefläche 96 m²
Naro-Fominsk, Russland
Fläche 96 m²
Die Business Class des Clubhauses ist ein 8-stöckiges Gebäude, das auf monolithischer Bautec…
$227,757
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