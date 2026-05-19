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Mansions mit Swimmingpool in Moskau, Russland

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Herrenhaus 10 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 10 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Einzigartige Villen auf Sofia-Embankment mit Blick auf den Kreml. Preis auf Anfrage.In der L…
$100,00M
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Immobilienangaben in Moskau, Russland

mit Garten
Günstige
Luxuriös
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