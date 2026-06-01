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Mansions mit Garage in Moskau, Russland

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Herrenhaus 30 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 30 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 30
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 4 704 m²
Etagenzahl 2
Ästhetik der Luxusimmobilien von SmirexEin architektonisches Ensemble im Stil des Spätelekti…
$110,00M
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Immobilienangaben in Moskau, Russland

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