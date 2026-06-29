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Häuser mit Terrasse in Moskau, Russland

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Villa 8 zimmer in Moskau, Russland
Villa 8 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 350 m²
Etagenzahl 3
Es gibt nur 6 Villen in Lavrushinsky. Sie haben mehrere Etagen für die Planung zu Ihren Wüns…
$25,30M
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Immobilienangaben in Moskau, Russland

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