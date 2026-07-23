Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Russland
  3. Maikop
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Maikop, Russland

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Maikop, Russland
UP UP
Wohnung 2 Schlafzimmer
Maikop, Russland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Stockwerk 12/14
Eine geräumige Drei-Zimmer-Wohnung wird zum Verkauf in der 12. Etage eines modernen Wohngebä…
$175,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
English
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Maikop, Russland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen