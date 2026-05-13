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Herrenhaus mit Garten kaufen in Russland

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Föderationskreis Zentralrussland
4
Oblast Moskau
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1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 10 zimmer in Moskau, Russland
Herrenhaus 10 zimmer
Moskau, Russland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 6
Etagenzahl 2
Einzigartige Villen auf Sofia-Embankment mit Blick auf den Kreml. Preis auf Anfrage.In der L…
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Immobilienangaben in Russland

mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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