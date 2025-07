Hüttendorf Hrustalnaa Gavan

Crystal Harbor - atmosphärische Hüttensiedlung von Sea View Format auf der 1. Linie des Komsomolskoyesees



Dies ist ein Ort, wo Sie allein mit sich selbst sein können und geliebte Menschen, verlangsamen und fühlen die Harmonie des Lebens, finden Frieden und Inspiration. Gehen Sie zu Fuß oder mit dem Boot, genießen Sie Meditation am Strand in einer ruhigen Bucht, jubeln Sie Ihren Körper und Geist durch Tauchen in die erfrischenden Gewässer der Bucht früh am Morgen, oder enden Sie den Tag in der Betrachtung eines malerischen Sonnenuntergangs über dem See von Ihrem Schlafzimmer Fenster – jeder Tag kann auf eine neue Weise verbracht werden.



Raum für Inspiration



“Crystal Harbor” befindet sich im Priozersky Bezirk der Region Leningrad. Der Weg von St. Petersburg entlang der malerischen Sortavala Autobahn bis zur einzigartigen Schönheit des Karelian Isthmus dauert etwas mehr als 1 Stunde.



Große Waldgebiete von 16 bis 43 Hektar und ein geschätztes Haus nahe dem See mit eigenem Zugang zum Ufer - ein Traum, der im "Crystal Harbor" zum Leben kommen wird



Erstellen Sie einen Blumengarten und einen dekorativen Teich auf der Website oder kreativ verwandeln die Naturlandschaft, bauen Sie ein Haus nach dem Projekt des Autors oder rüsten Sie einen Minigolf-Bereich - was wollen Sie?



Im Kammerformat eines Hüttendorfes fühlen Sie sich „unter sich selbst“ – kennen und vertrauen den 10 Familien, die in der Nähe leben, und haben immer einen persönlichen Raum für Entspannung und Inspiration.



Einzigartige Natur



Meer Das Format am Ufer des Komsomol Sees ist nur einer der Vorteile eines Ferienhausdorfes. Die Parzellen werden von einem Ensemble aus hängenden Birken und Nadelbaumarten dominiert. Und entlang der nördlichen Grenze des Territoriums erstreckt sich Kiefernwald, den Sie für die duftende saubere Luft und erstaunliche Gesang der lokalen Vögel lieben werden.



Komfort und Sicherheit



Die Zeit hier wird perfekt sein. Das Gebiet des Hüttendorfes wird eingezäunt, und sein Umkreis ist sicher und geschlossen von uneingeladenen Gästen - Zugang zum "Crystal Harbor" wird nur für Bewohner. Kommunikation und Straßen werden zu den Standorten gebaut.



Wenn Sie etwas brauchen, dann in den Siedlungen in der Nähe finden Sie die notwendige soziale Infrastruktur: Lebensmittelgeschäfte in den Dörfern Krasnoarmeysk und Solovyovka, Restaurants und Unterhaltungszentren in Losevo, Apotheken im Dorf Gromovo, sowie Kindergärten und Schulen.