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Büroräumen in Krasnogorsk, Russland

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1 immobilienobjekt total found
Büro 136 m² in Krasnogorsk, Russland
Büro 136 m²
Krasnogorsk, Russland
Fläche 136 m²
Stockwerk 4
Ein Büro in Krasnogorsk. Es wird als fertiges Mietgeschäft verkauft, ein Mieter auf einem 11…
$321,034
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