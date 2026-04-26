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Gewerbeimmobilien in Oblast Kemerowo, Russland

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 1 660 m² in Jurga, Russland
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Gewerbefläche 1 660 m²
Jurga, Russland
Fläche 1 660 m²
Etagenzahl 1
Gewerbeimmobilien wird zum Verkauf angeboten, im Erdgeschoss im Moment und für eine lange Ze…
$8,64M
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