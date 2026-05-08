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Häuser mit Swimmingpool in Oblast Kaliningrad, Russland

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Selenogradsk
9
Rauschen
6
Pionerskij
3
Pionerski
3
8 immobilienobjekte total found
Haus in Rauschen, Russland
Haus
Rauschen, Russland
Fläche 455 m²
Ein Komplex von zwei Häusern in der Ortschaft Svetlogorsk in einem ökologisch sauberen maler…
$1,99M
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Haus 3 zimmer in Jantarny, Russland
Haus 3 zimmer
Jantarny, Russland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 148 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf einstöckiges Haus Grundstück 10 Hektar IZHS im Dorf Yantarny vom Eigentümer.Cada…
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Haus in Doroznyj, Russland
Haus
Doroznyj, Russland
Fläche 253 m²
Das Haus in der Elite geschlossen Dorf City Village, 500 Meter von der Stadt, umgeben von Gr…
$423,847
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Alanya HomeAlanya Home
Haus in Rauschen, Russland
Haus
Rauschen, Russland
Fläche 100 m²
Wir bieten Ihre Aufmerksamkeit auf den Verkauf des Projekts "Miracle" in der KP "Pereslavski…
$132,452
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Haus in Medvedevka, Russland
Haus
Medvedevka, Russland
Fläche 219 m²
Ich verkaufe ein modernes Ferienhaus von 218.5 Quadratmetern. im Stil von Minimalismus und P…
$596,034
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Haus in Rauschen, Russland
Haus
Rauschen, Russland
Fläche 479 m²
Die Geschichte Ihres neuen Lebens, wo Legenden zum Leben kommen. Sie leben an einem einzigar…
$3,71M
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MontbelMontbel
Haus in Pionerski, Russland
Haus
Pionerski, Russland
Fläche 548 m²
Schönes Haus an der Ostseeküste. Ein einzigartiges Angebot, das keine laute Werbung benötigt…
$939,085
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Haus in Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland
Haus
Svetlovskij gorodskoj okrug, Russland
Fläche 230 m²
Wohnhaus, Badehaus und Verkauf mit Zugang zum Kaliningrad Seekanal. Der Komplex von Gebäuden…
$331,130
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Eigenschaftstypen in Oblast Kaliningrad

reihenhäuser

Immobilienangaben in Oblast Kaliningrad, Russland

mit Garage
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mit Terrasse
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