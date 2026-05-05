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Häuser am See in Russland

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Pribrezhnoye, Russland
Haus 5 zimmer
Pribrezhnoye, Russland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Suchen Sie ein hochwertiges Ferienhaus in einer großartigen Lage?Wir bieten einen einzigarti…
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