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Büroräumen in Balaschicha, Russland

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Büro 147 m² in Balaschicha, Russland
Büro 147 m²
Balaschicha, Russland
Fläche 147 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf. Freiraum. Gutes Layout, Deckenhöhe - 3 m. Es gibt Platz für ein Zeichen. Strom…
$474 645
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