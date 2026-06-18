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Hotels in Selischte, Rumänien

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Guesthouse Property in Romania in Fantanele, Rumänien
UP UP
Guesthouse Property in Romania
Fantanele, Rumänien
Fläche 4 215 m²
Etagenzahl 3
Eine außergewöhnliche Gastfreundschaft Investitionsmöglichkeit ist jetzt auf einer exklusive…
$440,536
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