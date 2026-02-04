Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Otopeni
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Hotel

Hotels in Otopeni, Rumänien

2 immobilienobjekte total found
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand in Otopeni, Rumänien
Invest in Hotel Rooms Near Bucharest Airport — High Returns Under the Wyndham Brand
Otopeni, Rumänien
Fläche 28 m²
Etagenzahl 3
Hotelzimmer zum Verkauf in Wyndham Garden Flughafen Bukarest (Bucharest, Rumänien)Direktes A…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Hotel 25 m² in Otopeni, Rumänien
Hotel 25 m²
Otopeni, Rumänien
Fläche 25 m²
Etagenzahl 4
Hotelzimmer zum Verkauf in Wyndham Garden Flughafen Bukarest (Bucharest, Rumänien).Direktes …
$197,617
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Hotel Invest
Sprachen
English, Русский, Français
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen