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Mansions mit Terrasse in Rumänien

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Herrenhaus 8 zimmer in Bukarest, Rumänien
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Herrenhaus 8 zimmer
Bukarest, Rumänien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 764 m²
Etagenzahl 2
In Tineretului (Sektor 4), der begehrtesten Gegend von Bukarest, bietet dieses wunderschön g…
$1,99M
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Immobilienangaben in Rumänien

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