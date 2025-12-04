Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Rumänien
  3. Gewerbeimmobilien
  4. Produktion

Betriebsgebäude in Rumänien

1 immobilienobjekt total found
Produktion 46 553 m² in Vaslui, Rumänien
Produktion 46 553 m²
Vaslui, Rumänien
Fläche 46 553 m²
Stockwerk 1/1
Öl & Biodiesel Produktionsmöglichkeiten Vaslui - Rumänien Diese Proposition bietet einen vol…
$14,00M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
