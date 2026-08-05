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Business zum Verkauf in Bukarest, Rumänien

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Fertiges Geschäft 25 m² in Bukarest, Rumänien
Fertiges Geschäft 25 m²
Bukarest, Rumänien
Fläche 25 m²
Investition in ein Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham Garden in der Nähe vom Flughafen Henri C…
$223,708
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Fertiges Geschäft 25 m² in Bukarest, Rumänien
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Bukarest, Rumänien
Fläche 25 m²
Beteiligung an einem Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham Garden in der Nähe des Flughafens Henr…
$56,215
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