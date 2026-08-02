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Anlageimmobilien in Bukarest, Rumänien

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Investition 25 m² in Bukarest, Rumänien
Investition 25 m²
Bukarest, Rumänien
Fläche 25 m²
Garantiertes Einkommen für die Bauzeit!Beteiligung an einem Hotelzimmer in Bukarest: Wyndham…
$55,531
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