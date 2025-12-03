Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Rumänien

Bukarest
4
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 122 zimmer in Murighiol, Rumänien
Wohnung 122 zimmer
Murighiol, Rumänien
Zimmer 122
Schlafräume 122
Anzahl der Badezimmer 122
Fläche 6 759 m²
Stockwerk 1/1
Donau Delta Eco-Wellness Resort — Investor Zusammenfassung Ein seltenes, vollständig entwick…
$18,55M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
