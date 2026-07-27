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Langfristige Miete von Immobilien in Landkreis Posen, Polen

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Luban
5
19 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tulce, Polen
Wohnung 1 zimmer
Tulce, Polen
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Wohnung von Tulce in der Nähe von Poznań
$476
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Grundstück in Wysogotowo, Polen
Grundstück
Wysogotowo, Polen
Fläche 2 300 m²
Investitionsplan 2300 m2 – Hoch vorbereitet in der Nähe von Poznań | Ideal zum Parken / Komp…
$922
pro Monat
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Haus in Ebenhausen, Polen
Haus
Ebenhausen, Polen
Fläche 112 m²
Modernes Haus mit Garten in Gowarzew – hoher Standard, ideal für anspruchsvolle
$1,581
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Mazur EstateMazur Estate
Wohnung in Wysogotowo, Polen
Wohnung
Wysogotowo, Polen
Fläche 43 m²
I recommend to rent a new, very nice office premises – services of approx. 42m2, located at …
$526
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Plewiska, Polen
Wohnung 3 zimmer
Plewiska, Polen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Plewiska, Kozłowskiego Straße – 3-Zimmer-Wohnung mit großer Terrasse | 62,5 m2 | Kostenlos a…
$740
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Wohnung 2 zimmer in Lodz, Polen
Wohnung 2 zimmer
Lodz, Polen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
JESZCZE LEPSZYWIDOKI 🙂
$582
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Wohnung 2 zimmer in Komorniki, Polen
Wohnung 2 zimmer
Komorniki, Polen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Komfortable 2-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz | Komorniki, ul. Ognikowa | 44,03 m2
$579
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Wohnung in Moschin, Polen
Wohnung
Moschin, Polen
Fläche 220 m²
Zur Miete ein geräumiges Gebäude mit einer Fläche von ca. 220 m2, bestehend aus 5 unabhängig…
$1,554
pro Monat
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Wohnung 2 zimmer in Luban, Polen
Wohnung 2 zimmer
Luban, Polen
Zimmer 2
Fläche 50 m²
Zur Miete funktionelle und voll ausgestattete Wohnung von 50,16 m2, in einem ruhigen und grü…
$606
pro Monat
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Haus 5 zimmer in Gruszczyn, Polen
Haus 5 zimmer
Gruszczyn, Polen
Zimmer 5
Fläche 135 m²
Modernes Haus 135m2 | Kammersiedlung | Gruszczyn bei Poznań Mieten Sie ein komfortables, fr…
$1,817
pro Monat
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Wohnung in Moschin, Polen
Wohnung
Moschin, Polen
Fläche 104 m²
Mieten Sie eine Serviceeinrichtung von 104 m2, die sich im Erdgeschoss des Gebäudes in der S…
$1,106
pro Monat
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Wohnung in Przezmierowo, Polen
Wohnung
Przezmierowo, Polen
Fläche 45 m²
VORBEREITUNGSANGABEN
$608
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Wohnung 4 zimmer in Luban, Polen
Wohnung 4 zimmer
Luban, Polen
Zimmer 4
Fläche 74 m²
Zur Miete Wohnung von 73,6 m2, befindet sich im 3. Stock des Gebäudes mit Aufzug in 26 Jana …
$661
pro Monat
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Wohnung in Luban, Polen
Wohnung
Luban, Polen
Fläche 109 m²
Gebäude für den Mietvertrag 108,51 qm
$1,718
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Haus in Gruszczyn, Polen
Haus
Gruszczyn, Polen
Fläche 135 m²
Modernes Haus 135m2 | Kammersiedlung | Gruszczyn bei Poznań
$1,817
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Wohnung in Hasenheide, Polen
Wohnung
Hasenheide, Polen
Fläche 150 m²
Serviceunterkunft zu vermieten – Skórzewo, Poznańska (150 m2)
$2,379
pro Monat
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Haus in Luban, Polen
Haus
Luban, Polen
Fläche 200 m²
Elegantes Haus 200 m2 zu vermieten | Für Management und Diplomatie | Standard Premium Für ko…
$2,617
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Tempelhof, Polen
Wohnung 3 zimmer
Tempelhof, Polen
Zimmer 3
Fläche 67 m²
geräumige 3 Zimmer | Terrasse und Balkon | Parkplatz | Dąbrowka
$764
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Wohnung 2 zimmer in Luban, Polen
Wohnung 2 zimmer
Luban, Polen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Komfortable, voll ausgestattete 2-Zimmer-Wohnung im ersten Stock eines modernen Gebäudes von…
$685
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