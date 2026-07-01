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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Danzig, Polen
Wohnung 2 zimmer
Danzig, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Stockwerk 2/4
Wohnung in einem Block von Wohnungen im Jahr 2024 gebaut! Wir laden Sie ein, sich mit dem A…
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Immobilienangaben in Woiwodschaft Pommern, Polen

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