Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Piastow
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Piastow, Polen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 416 m² in Piastow, Polen
Gewerbefläche 416 m²
Piastow, Polen
Zimmer 6
Fläche 416 m²
Stockwerk 1/1
```html For sale, house, 7 rooms, 416 m², Piastów. We offer a spacious, comfortable detach…
$601,981
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen