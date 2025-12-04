Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Wohnimmobilien
  4. Penthouse
  5. Garage

Penthäuser mit Garage in Polen

Penthouse Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Warschau, Polen
Penthouse 4 zimmer
Warschau, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 30/54
Złota 44 is a new icon of Warsaw ! The tallest apartment building in Europe. I am pleased…
$2,45M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen