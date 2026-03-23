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Wohnungen in Woiwodschaft Lublin, Polen

5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Teptiukow, Polen
Wohnung 3 zimmer
Teptiukow, Polen
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 1/2
Verkaufen, Wohnung, 3 Zimmer, 83.50 m2, str. Pelplińska, Warszawa, Marymont-Kaskada.Wir präs…
$532,156
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Wohnung in Sol, Polen
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Sol, Polen
Etagenzahl 3
Description of property Guest house with potential including…
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Wohnung in Zakrzow, Polen
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Beschreibung der Immobilie Willkommen an einem einzigartigen Ort, an dem Luxus auf Natur tri…
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Wohnung in Sol, Polen
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Wohnung in Celejow, Polen
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Beschreibung Schönes Grundstück in ruhiger Nachbarschaft im Dorf Celejów LAGE: Das Grundstü…
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