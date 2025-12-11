Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Kurnik
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Kurnik, Polen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kurnik, Polen
Wohnung
Kurnik, Polen
Fläche 21 800 m²
Eine deklassifizierte, privatisierte Militärbasis mit einem lokalen Plan in einer unverschlo…
$724,643
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 3 zimmer in Czolowo, Polen
Wohnung 3 zimmer
Czolowo, Polen
Zimmer 3
Fläche 95 m²
Bnin | idle Wohnung in Privathaus 3 Zimmer | 73,73 m2 + Garage 21,61 m2
$171,466
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen