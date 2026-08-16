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Häuser in gmina Zbaszyn, Polen

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Haus in Nowa Wies Zbaska, Polen
Haus
Nowa Wies Zbaska, Polen
Fläche 95 m²
Modernes Haus von 95 m2 am Wald und See – Entwicklungszustand 400 m vom See Hoher Leistungss…
$201,428
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