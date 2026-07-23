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Wohnungen in gmina Witnica, Polen

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Wohnung 3 zimmer in Balz, Polen
Wohnung 3 zimmer
Balz, Polen
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Zum Verkauf: Zweistöckiges Wohnungssegment in Białcz – ein idealer Ort zum Entspannen und da…
$52,435
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