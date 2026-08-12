Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Wiskitki
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in gmina Wiskitki, Polen

;
2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Sokule, Polen
Villa 5 zimmer
Sokule, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
SEHR ELEGANTES EINHEITSHaus IN DER NÄHE DES FORSTSAuf der Suche nach Frieden, Privatsphäre u…
$421,082
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Villa 5 zimmer in Sokule, Polen
Villa 5 zimmer
Sokule, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 385 m²
Etagenzahl 1
SEHR ELEGANTES EINHEITSHaus IN DER NÄHE DES FORSTSWenn Sie ein Haus in einer ruhigen, grünen…
$421,082
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Wiskitki, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen