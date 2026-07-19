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Häuser in gmina Ujscie, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Byschke, Polen
Haus
Byschke, Polen
Fläche 317 m²
Zum Verkauf ein geräumiges Haus – ideal für die Familie oder für Investitionen!
$229,367
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