Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Tuczna
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in gmina Tuczna, Polen

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 7 zimmer in Wolka Zablocka Kolonia, Polen
Ferienhaus 7 zimmer
Wolka Zablocka Kolonia, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Etagenzahl 2
Ein charmantes Anwesen mit großem Potenzial für Agritourismus oder einen ruhigen privaten Rü…
$185
Privatverkäufer
Sprachen
English, Polski
Immobilienangaben in gmina Tuczna, Polen

