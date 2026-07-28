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Wohnungen in gmina Trzcianka, Polen

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Wohnung in Stradun, Polen
Wohnung
Stradun, Polen
Fläche 256 m²
Zum Verkauf großes Haus mit Investitionspotenzial in Stradun – 256 m2, Grundstück 1200 m2
$184,774
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Wohnung in Schönlanke, Polen
Wohnung
Schönlanke, Polen
Fläche 4 580 m²
1) Trzcianka – ein paar Worte zur Stadtlage Trzcianka (Provinz Wielkopolskie, Kreis Czarnkow…
$1,56M
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Wohnung 2 zimmer in Schönlanke, Polen
Wohnung 2 zimmer
Schönlanke, Polen
Zimmer 2
Fläche 63 m²
2-Zimmer-Wohnung mit Garten – Storch
$74,015
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