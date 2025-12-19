  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Swarzedz

Neubauten zum Verkauf in gmina Swarzedz

Hüttendorf New Homes in Rabowice – Barwna Stree
Rabowice, Polen
von
$162,732
MwSt.
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
Eine moderne, intime Entwicklung von 26 Häusern in einer ruhigen, grünen Gegend von Rabowice. Es ist eine ausgezeichnete Wahl für diejenigen, die Frieden und Privatsphäre schätzen, während Sie in der Nähe von Poznań bleiben.Jedes Haus ist mit Funktionalität und Komfort im Kopf und verfügt üb…
