  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Skoki
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in gmina Skoki, Polen

1 immobilienobjekt total found
Zimmer in Potrzanowo, Polen
Zimmer
Potrzanowo, Polen
Fläche 1 268 m²
Käufer zahlen keine Provision! Wenn Sie davon träumen, Ihr eigenes Haus mit einem Garten zu …
$61,521
Immobilienagentur
Etalon Estate Group
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Immobilienangaben in gmina Skoki, Polen

Günstige
Luxuriös
