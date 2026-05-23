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Wohnimmobilien in gmina Serock, Polen

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Studio 1 zimmer in Zegrze, Polen
UP UP
Studio 1 zimmer
Zegrze, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
28 m2 Apartment mit großem Garten und Blick auf den Zegrze Reservoir / Atlantis Zegrze / Ent…
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