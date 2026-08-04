Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Radzymin
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in gmina Radzymin, Polen

;
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 7 zimmer in Radzymin, Polen
Wohnung 7 zimmer
Radzymin, Polen
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 115 m²
Stockwerk 1/2
Immobilienbeschreibung Zum Verkauf: eine außergewöhnliche zweistöckige Wohnung in der Wisław…
$407,285
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Radzymin, Polen

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen