  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Parzeczew
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in gmina Parzeczew, Polen

1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Skorka, Polen
Haus 8 zimmer
Skorka, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 350 m²
Stockwerk 1/1
For sale a standalone house with an area of 270 m² in Warsaw, Wawer, Aleksandrów Pierwszy, s…
$476,678
Immobilienangaben in gmina Parzeczew, Polen

