  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Okonek
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in gmina Okonek, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Wallachsee, Polen
Wohnung
Wallachsee, Polen
Fläche 200 m²
Das Klimagut im Herzen des Waldes – Gemeinde Okonek, Bezirk Zlątwski
$192,558
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Okonek, Polen

