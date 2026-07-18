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Häuser am Meer in gmina Lubicz, Polen

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Haus 5 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 5 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 172 m²
Mittelsegment zum Verkauf - Białołęka, Brzeziny Street. Ein modernes, funktionelles Mittelse…
$527,238
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Haus 8 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 8 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 758 m²
Etagenzahl 2
MODERN VILLA IN DER HEART DER ALTEN MOKOTÓW Geräumige Villa | Einzigartiger Raum | Exklusiv…
$4,21M
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Haus 8 zimmer in Mierzynek, Polen
Haus 8 zimmer
Mierzynek, Polen
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 500 m²
Etagenzahl 2
Das Haus befindet sich in der letzten Reihe von Gebäuden, direkt an der Kabacki Wald. *****…
$3,84M
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Immobilienangaben in gmina Lubicz, Polen

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