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Berghütte kaufen in gmina Lesznowola, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Mysiadlo, Polen
Haus 4 zimmer
Mysiadlo, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 114 m²
Etagenzahl 2
Häuser inspiriert von Licht, Harmonie und Natur Zielone Mysiadło ist eine moderne Nachbarsch…
$344,427
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Immobilienangaben in gmina Lesznowola, Polen

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