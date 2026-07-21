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Wohnungen in gmina Krzywin, Polen

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Wohnung 3 zimmer in Kopaszewo, Polen
Wohnung 3 zimmer
Kopaszewo, Polen
Zimmer 3
Fläche 59 m²
– Standort Ich empfehle Ihnen, eine komfortable und geräumige Wohnung zu kaufen. Lage in der…
$55,325
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