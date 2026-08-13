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Wohnungen in gmina Kramsk, Polen

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Wohnung 3 zimmer in Wola Podlezna, Polen
Wohnung 3 zimmer
Wola Podlezna, Polen
Zimmer 3
Fläche 68 m²
Zum Verkauf komfortable Wohnung 68 m2 mit Terrasse – Podleżna Wola (Gmina Kramsk)
$142,183
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