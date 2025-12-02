  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Kornik

Neubauten zum Verkauf in gmina Kornik

Hüttendorf Homes in Radzewo
Radzewo, Polen
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 1
New Homes in Radzewo – Kowalska Street (Wielkopolska Region) Size: from 52.41 m² to 78.00 m² Status: Completed – Ready to move in ✅ INVESTMENT OVERVIEW A boutique development consisting of just 5 homes, located in a quiet, green area of Radzewo. It’s an excellent option for those who…
Zaitseva Estates
Zaitseva Estates
