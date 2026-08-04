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Studio-Wohnungen in gmina Koluszki, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Studio 6 zimmer in Koluszki, Polen
Studio 6 zimmer
Koluszki, Polen
Zimmer 6
Fläche 75 m²
Auf der Suche nach einer sicheren Kapitalanlage, die ab dem ersten Tag nach dem Kauf einen h…
$152,464
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