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Wohnungen in gmina Kolno, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Pachuczyn, Polen
Wohnung
Pachuczyn, Polen
Fläche 220 m²
Rotes Ziegelhaus im Dorf – mit Garten – Dorf Czernice, gm. Baum
$34,875
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