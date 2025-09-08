Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Kiernozia
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in gmina Kiernozia, Polen

2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Kiernozia, Polen
Wohnung 2 zimmer
Kiernozia, Polen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
„ DOSKONAŁA LOKALIZACJA POD WYNAJEM“
$96,946
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Kiernozia, Polen
Studio 1 zimmer
Kiernozia, Polen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
Entdecken Sie den Komfort des modernen Lebens in der Progress Zone in Łódź! Wir laden Sie e…
$90,584
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in gmina Kiernozia, Polen

