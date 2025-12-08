Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Grodzisk Mazowiecki
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in gmina Grodzisk Mazowiecki, Polen

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 300 m² in Grodzisk Mazowiecki, Polen
Gewerbefläche 300 m²
Grodzisk Mazowiecki, Polen
Fläche 300 m²
Stockwerk 1
Turnkey Auto & Truck Workshop – Industrieraum zu vermietenPreis: 15.000 PLN (50 PLN/m2) Gesa…
$4,072
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Miethaus 2 160 m² in Chrzanow Duzy, Polen
Miethaus 2 160 m²
Chrzanow Duzy, Polen
Zimmer 12
Fläche 2 160 m²
Lager- und Logistikraum.A+ Lagerhalle mit Büros und Manöverbereich – zum VerkaufLage: Chrzan…
Preis auf Anfrage
