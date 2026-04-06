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Gewerbeimmobilien in gmina Gora Kalwaria, Polen

1 immobilienobjekt total found
Gewerbefläche 3 000 m² in Baniocha, Polen
Gewerbefläche 3 000 m²
Baniocha, Polen
Zimmer 10
Anzahl der Badezimmer 10
Fläche 3 000 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen: ein einzigartiges Restaurant und Hotelkomplex in der malerischen Gegend von Ba…
$2,28M
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